Une association regroupant les principaux exportateurs d’avocat au Maroc a été créée, récemment, sous l’appellation “Morocco Avocado Association” (MAVA).

Cette association a pour mission de servir en tant que catalyseur des différentes démarches déjà existantes en matière d’exportation de l’avocat marocain, dont le but premier est d’assurer et de garantir la sécurité alimentaire des consommateurs européens, a indiqué la MAVA dans un communiqué.

La filière s’est en effet engagée depuis plusieurs années dans une démarche de certification à l’internationale, en particulier Global Gap, afin de renforcer les standards de qualité, des vergers aux usines de conditionnement, a précisé la même source, notant que la filière est accompagnée par des structures étatiques de contrôle et de régulation telles que “Morocco Foodex” ou l’ONSSA, qui effectuent chaque année proactivement des milliers d’analyses sur l’ensemble du territoire pour garantir la sécurité des exportations du pays.

L’avocat marocain bénéficie d’un fort engouement du marché communautaire européen qui représente 90% des exportations, notamment du fait de son excellente qualité gustative ainsi que du transit time de courte durée qui permet de conserver la fraîcheur et la qualité du produit, a poursuivi le communiqué.

En effet, ce fruit à forte valeur ajoutée, bénéficiant d’une demande importante des clients internationaux, représente aujourd’hui une filière d’avenir pour le pays tant au niveau des opportunités d’emploi qu’au niveau des investissements nationaux et internationaux, a indiqué la même source.

Il est à noter que l’avocat marocain bénéficie de conditions pédoclimatiques exceptionnelles et propices à son développement, puisque la jeunesse des vergers lui garantit pour de nombreuses années une protection naturelle et biologique favorisant le développement d’une agriculture saine et durable.