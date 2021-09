Au titre des sept premiers mois de l’année 2021, les exportations du Maroc se sont situées à 174,38 milliards de dirhams (+23,2%), soit le plus haut niveau atteint durant la même période au titre des cinq dernières années, indique l’Office des changes dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juillet.

D’après l’Office, cette hausse des exportations concerne la majorité des secteurs, essentiellement le secteur de l’automobile (+38%), des phosphates et dérivés (+30,3%) et du textile et cuir (+23,7%).

A noter que le taux de couverture des importations par les exportations s’est amélioré de 1,1 point à 59,8% à fin juillet 2021, ajoute la même source.