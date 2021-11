Les exportations marocaines ont atteint 230,43 MMDH à fin septembre 2021, en hausse de +22,1% d’une année à l’autre, selon l’Office des changes qui vient de publier son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

A noter que la hausse des exportations concerne la totalité des secteurs, à savoir les phosphates et dérivés (+44,6%), les autres extractions minières (+46,5%), l’électronique et l’électricité (+33,3%), le textile et cuir (+19,9%), l’automobile (+16,4%), l’aéronautique (10,4%) et l’agriculture et agro-alimentaire (+10%).