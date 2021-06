Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a atteint plus de 6,45 milliards de dirhams (MMDH) au cours des quatre premiers mois de 2021, en hausse de 12% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes. Cette hausse vient après une année marquée par les effets du nouveau coronavirus (covid-19), précise l’Office, notant que le niveau du flux net des IDE à fin avril 2021 avoisine celui réalisé durant la même période au titre des années 2019 et 2018.

S’agissant du flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME), il a baissé à 1,59 MMDH. Cette situation est attribuable à une hausse des IDME (+3,17 MMDH) moins importante que celle des cessions de ces investissements (+3,37 MMDH).