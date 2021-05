L’Office national des chemins de fer (ONCF) a réalisé, au titre du premier trimestre 2021, un chiffre d’affaires (CA) de 813 millions de dirhams (MDH), en baisse de 8% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette baisse est due essentiellement à l’impact de la crise sanitaire, explique l’entreprise dans un communiqué sur ses indicateurs d’activité du 1er trimestre 2021. Les produits de trafic ont atteint, pour leur part, 726 MDH durant le premier trimestre 2021 contre 794 MDH à la même période de l’année précédente, soit une baisse limitée de 8,6%, grâce à la résilience des activités marchandises et phosphates (+3%), fait savoir la même source. Au 31 mars 2021, les investissements de l’ONCF se sont limités à l’achèvement des opérations en cours, et aux projets de maintien de la sécurité et de la qualité de service. Quant à l’endettement net, il s’est stabilisé à 44 milliards de dirhams (MMDH).

Pour ce qui est du nombre de voyageurs transportés à fin mars dernier, il a enregistré une baisse de 19% par rapport à la même période de l’année 2020, durant laquelle l’Office avait démarré sur un rythme de croissance très satisfaisant.

Le transport de marchandises est resté pratiquement au même niveau de volume transporté à la même période en 2020, fait savoir l’Office, ajoutant que le transport des phosphates a enregistré une hausse de 13% en volume durant le premier trimestre 2021 par rapport à la même période une année auparavant.