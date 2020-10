La Fondation nationale des musées (FNM) et l’Institut de Recherche en Énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) ont décidé, lundi à Rabat, de renforcer leur coopération à travers la signature de deux conventions.

Il s’agit d’une convention cadre de partenariat et de coopération entre les deux institutions et une convention spécifique pour la mise en place des panneaux solaires au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI).

Ces deux conventions ont été signées par le président de la FNM, Mehdi Qotbi, le directeur général de l’IRESEN, Badr Ikken et le directeur du Green Energy Park (GEP), Zakaria Naimi.

Le MMVI se met désormais au vert, a déclaré Qotbi, en marge de la cérémonie de signature de ces deux accords, exprimant le souhait de généraliser cette initiative sur tous les musées du Royaume.

Cette démarche écologique se conjugue à la perspective du “chemin vert de la culture, une contribution de la culture pour sauver la planète”, a relevé le président de la FNM, qui a également indiqué que le MMVI, en tant que lieu artistique incontournable, sera le premier musée sur le continent africain qui se dote d’énergie solaire. Un geste empreint de respect vis-à-vis de l’environnement, a-t-il confié. Pour Qotbi, la culture ne sauve pas seulement dans les périodes difficiles, mais elle contribue également à la préservation de la planète.

En réponse à une question sur les activités futures des musées du Maroc pour redynamiser la culture et redonner “le moral aux gens”, il a relevé que le MMVI va ouvrir en mois de novembre une exposition de “l’artiste majeur” Fouad Bellamine, ajoutant que la journée du 13 octobre sera marquée par deux activités artistiques à l’échelle régionale: une exposition au musée national de la céramique à Safi et l’inauguration d’un musée dédié à la musique à Meknès.

Pour sa part, Ikken s’est félicité de la signature de ces deux conventions, notant que l’objectif est d’évaluer et analyser le bilan énergétique du musée MMVI et développer ainsi des solutions innovantes au profit des musées du Royaume.

La convention spécifique, quant a elle, sera mise en œuvre dans les prochains mois à travers une installation solaire de 100Kw pour alimenter le musée en énergie propre durant la journée, a ajouté le DG de l’IRESEN, soulignant qu’une “deuxième phase va intégrer du stockage avec 50kw, grâce à des batteries de deuxième vie, issues de l’industrie automobile, pour une consommation propre et une optimisation de la gestion énergétique du musée”. Selon M. Ikken, l’intégration de différentes solutions énergétiques, une première au niveau continental, “va faire du musée MMVI, qui est déjà magnifique, un musée encore plus unique, intégrant des solutions technologiques”.

Dans le cadre de ce partenariat, “nous allons pouvoir développer une solution qui pourrait être transposée et dupliquée à d’autres musées du Royaume”, a-t il dit.