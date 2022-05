La réouverture des frontières terrestres avec Sebta et Melilia est fixée pour la nuit du lundi 16 à mardi 17 mai (00h00 le 17 mai). Elle sera graduelle. C’est ce que vient d’annoncer le ministère espagnol de l’Intérieur dans son site officiel.

Les marches d’El Tarajal, à Sebta, et de Beni Enzar, à Melilia, seront rouverts aux citoyens et résidents de l’Union européenne et aux personnes autorisées à circuler dans l’espace Schengen, indique le ministère. « Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, signera cette semaine l’arrêté ministériel frontalier qui modifiera celui qui maintenait ces marches fermées depuis mars 2020 », indique la même source.

À partir du mardi 31 mai, les travailleurs légalement reconnus pourront entrer sur le territoire espagnol, ainsi que ceux qui, en raison de l’expiration de la carte qui les accrédite en tant que tels, auront obtenu un visa spécifique pour Sebta et Melilia, poursuit le ministère.

Dans le cadre de ce processus graduel, les groupes de travail hispano-marocains détermineront les catégories suivantes de personnes et de biens qui seront concernés par cette décision.