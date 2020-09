Suite à la publication par certains organes de presse faisant état d’une prétendue connivence entre des pilotes de ligne marocains et des instances syndicales représentant l’Algérie et l’Afrique du Sud, et vu le caractère dangereusement fallacieux de ces articles, tant par le fond que par le procédé qui fut à l’origine de leur diffusion, l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) annonce dans un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc qu’elle “se voit dans l’obligation d’alerter l’opinion publique et l’ensemble des médias sur les points suivants :

“L’AMPL est une association indépendante et apolitique affiliée à I’IFALPA (International Federation of Airline Pilots Associations- Montreal), une instance internationale strictement professionnelle et apolitique fondée en 1948 et qui regroupe quelques 140 000 membres représentants plus de 100 pays différents.

Dans le cadre des échanges de coopération instaurés en son sein entre les associations qui la composent, I’IFALPA a appris que 65 Pilotes marocains à majorité des représentants ont été licenciés de façon abusive. De ce fait, et comme le stipulent ses statuts qui intègrent le principe de « mutual assistance », l’IFALPA a saisi par écrit l’ensemble des associations affiliées dont une dizaine avait d’ores et déjà saisi la Direction actuelle Royal Air Maroc, leur demandant de saisir à leur tour la présidence de RAM en réaction de solidarité avec leurs confrères bafoués dans leurs droits syndicaux. Le Bureau de I’AMPL se tient à la disposition des médias pour tout éclaircissement supplémentaire sur le sujet.

L’AMPL, qui n’a jamais sollicité l’ingérence d’une quelconque partie étrangère dans le combat qu’elle mène depuis plus de 50 ans dans la défense des droits légitimes de ses pilotes, exprime ici, à travers son Bureau et l’ensemble de ses membres, sa profonde indignation face à ce vil procédé dont le but ultime est de ternir l’image du Pilote Marocain, et écorner son patriotisme en tentant pitoyablement de le faire passer pour un traître à sa patrie. Sur ce point particulier, tous les membres de l’AMPL sont décidés à aller jusqu’au bout de leur action pour défendre leur honneur en usant de tous les recours constitutionnels garantis par l’Etat de Droit”.