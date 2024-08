Les recettes fiscales ont atteint plus de 174,10 milliards de dirhams (MMDH) au cours des sept premiers mois de 2024, en progression de 11,6% par rapport à la même période de l’année précédente, selon le ministère de l’Économie et des Finances.

Ces recettes ont affiché un taux de réalisation de 64,3% comparativement aux prévisions de la loi de finances (LF), précise le ministère dans son document sur la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) à fin juillet 2024.

D’après la même source, les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, y compris la part supportée par les collectivités territoriales, se sont chiffrés à 11,5 MMDH contre 8,5 MMDH à fin juillet 2023.

Par nature d’impôt et de taxe, les principales évolutions ayant caractérisé le comportement des recettes fiscales montrent que l’Impôt sur les sociétés (IS) a enregistré un taux de réalisation de 70,4% et une progression de 13,5%, en raison notamment d’une amélioration des recettes du complément de régularisation (2,3 MMDH) et des deux premiers acomptes (+1,3 MMDH), ainsi que de l’IS retenu à la source sur les produits des actions, les rémunérations allouées à des tiers et les placements à revenu fixe (+1,3 MMDH).

De même, les recettes de l’impôt sur le revenu (IR) ont affiché un taux de réalisation de 66,4% et une hausse de 11,9%, reflétant essentiellement une amélioration des recettes générées par l’IR sur les salaires (+1,2 MMDH) et sur les profits fonciers (+0,5 MMDH), ainsi que l’IR retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe, les profits de cession de valeurs mobilières et l’IR sur les professionnels (+0,8 MMDH).

Avec un taux de réalisation de 59,4%, les recettes de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont progressé de 5,4 MMDH, grâce au produit aussi bien de la TVA à l’intérieur (+17,3%) que de la TVA à l’importation (+9%).

En ce qui concerne les Taxes intérieures de consommation (TIC), elles ont affiché un taux de réalisation de 61,5% et une hausse de 9,4%, attribuable principalement à une amélioration des TIC sur les produits énergétiques (+10,7%) et sur les tabacs (+5,4%).

S’agissant des droits de douane, leurs recettes, en hausse 17,8%, ont atteint un taux de réalisation de 67,1%, tandis que les recettes des droits d’enregistrement et de timbre ont enregistré un taux de réalisation de 66,3% et une progression 1,5%.

La SCRT est le document statistique qui présente, au nom du ministère de l’Économie et des Finances, les résultats de l’exécution des prévisions de la LF avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l’année précédente.