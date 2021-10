Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), sur la base de renseignements précis fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a mis en échec aux premières heures de mercredi un plan terroriste imminent suite au démantèlement d’une cellule extrémiste s’activant dans la ville de Tanger, composée de 5 individus âgés entre 22 et 28 ans, qui avaient prêté allégeance à l’organisation terroriste « Daech ».

Le démantèlement de cette cellule terroriste et la mise en échec de ses projets extrémistes s’inscrivent dans le cadre des efforts continus déployés par la DGST pour lutter contre les organisations terroristes et neutraliser les dangers et menaces qui guettent la sûreté du Royaume et la sécurité des citoyennes et citoyens, indique un communiqué du BCIJ.

Les opérations d’intervention, menées d’une manière simultanée à Tanger par les éléments de la Force spéciale relevant de la DGST, ont permis l’interpellation du prétendu “émir » de cette cellule terroriste qui a opposé une résistance farouche, ce qui a contraint les éléments d’intervention à tirer des bombes sonores de sommation pour neutraliser le danger, selon la même source, faisant savoir que quatre autres membres imprégnés de l’idéologie « takfiriste », porteurs d’un projet terroriste transfrontalier, ont également été interpellés.

Lors de l’opération d’intervention au domicile du chef de cette cellule terroriste, les éléments de la Force spéciale ont veillé à l’évacuation et la sécurisation des membres de la famille du mis en cause et des voisins en vue d’assurer leur sécurité et prévenir tous les dangers pouvant résulter d’une éventuelle explosion. Les perquisitions et le ratissage technique ont révélé l’existence d’une bouteille et de flacons de divers volumes contenant de l’acide nitrique et des liquides chimiques suspects ainsi que des clous et des fils électriques et six bonbonnes de gaz suspectés d’être utilisés dans la fabrication d’explosifs artisanaux, poursuit le communiqué. Il a été également procédé à la saisie d’un grand « étendard » portant l’emblème de l’organisation « Daech » et d’uniformes para-militaires, d’armes blanches de différents calibres, dont des objets tranchants et contondants et un sabre, ainsi que des équipements et du matériel informatique, outre des imprimés et des portraits de l’ancien dirigeant au sein de groupe jihadiste « Daech » dans la région sahélo-saharienne, Adnan “Abou walid al-sahraoui”.

Selon les premiers éléments de l’enquête, ajoute le communiqué, les membres de cette cellule terroriste ont adhéré à une campagne de recrutement et d’embrigadement pour renforcer leurs rangs, de même qu’ils ont acquis plusieurs produits entrant dans la fabrication d’engins explosifs artisanaux, après une opération de souscription interne pour collecter les fonds nécessaires, en prévision de commettre des opérations d’explosion à distance devant cibler des sièges et des personnalités sécuritaires, ainsi que des lieux publics accueillant des citoyens marocains et étrangers.

Pour fabriquer les engins et explosifs, la cellule terroriste a misé sur la formation technique d’un de ses membres en tant que technicien spécialisé en électricité et exerçant dans le domaine d’installation des caméras, lequel menait des simulations sur la fabrication d’explosifs en se basant sur les techniques et applications disponibles sur certains sites internet extrémistes, ajoute la même source.

Les premiers éléments de l’enquête ont également révélé que l’émir de cette cellule terroriste a entrepris plusieurs contacts avec des dirigeants de premier rang de l’organisation « Daech » dans la région sahélo-saharienne en vue de garantir les ressources nécessaires au financement de ses projets terroristes et d’assurer l’approvisionnement en armes et autres équipements logistiques nécessaires aux opérations terroristes.

Les membres de cette cellule terroriste ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, en vue d’élucider la nature et l’ampleur des ramifications locales et internationales de cette cellule et pour identifier l’ensemble de ses plans et projets destructeurs.

Le démantèlement de cette cellule terroriste montre, une fois de plus, la persistance de la menace terroriste à travers les tentatives de certaines organisations extrémistes de commettre des opérations destructrices à même de porter gravement atteinte à l’ordre public. Il confirme également l’entière disposition des services sécuritaires marocains à faire face à ces dangers et menaces en vue de préserver la sûreté de la patrie et la sécurité des citoyennes et citoyens, conclut le communiqué.