Pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, les envois de fonds des migrants devraient avoir augmenté d’environ 9,7% en 2021 pour atteindre 62 milliards de dollars, grâce au retour à la croissance dans les pays d’accueil de l’Union européenne et à la flambée des prix mondiaux du pétrole qui a eu un impact positif sur les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), selon la dernière note de la Banque mondiale (BM) sur les migrations et le développement.

Cette hausse est due aussi à la forte progression des flux entrants vers l’Égypte (12,6%, soit 33 milliards de dollars) et vers le Maroc (25%, soit 9,3 milliards de dollars), les migrations de retour et de transit jouant – respectivement – un rôle important dans ces résultats favorables, explique la même source, ajoutant que les envois de fonds vers le Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) ont fait un bond de 15,2% du fait de la croissance de la zone euro.

D’après la note, les perspectives de 2022 pour cette région sont celles d’une progression plus lente de 3,6%, en raison des risques liés à la Covid-19.