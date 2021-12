Dans une note adressée aux présidents des universités, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, appelle à tenir les examens, réunions, conférences et événements scientifiques et culturels à distance.

Il appelle également les responsables des universités et établissements d’enseignement supérieur à renforcer les mesures de précautions et de prévention sanitaires pour faire face à la pandémie de Covid-19.