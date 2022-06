Le vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre et émir de Dubaï, Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, a annoncé lundi que le site de l’exposition universelle « Expo Dubaï 2020 » rouvrira ses portes aux visiteurs début octobre prochain sous le nom de « Expo City Dubaï » tout en conservant plusieurs de ses composantes, dont les pavillons de certains pays, y compris celui du Maroc.

Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum a indiqué dans un tweet relayé par l’Agence de presse des Emirats WAM, que le public pourra, après quelques mois, visiter les pavillons des Emirats, de l’Arabie Saoudite, du Maroc, du Luxembourg, d’Australie, du Pakistan et de l’Inde, pour ajouter de nouvelles expériences au contenu distingué de « Expo City Dubaï ».

Il a noté que « Expo City Dubai » sera une ville respectueuse de l’environnement, pour les familles et la génération future, pour la technologie et pour l’économie, relevant que le dôme Al-Wasl, qui constituait un espace de célébrations et de spectacles musicaux, les cascades de l' »Expo Dubaï » ainsi que d’autres éléments phares de ce site seront conservés.

Il a également souligné que cette ville comprendra un nouveau musée, un centre international d’expositions et les sièges sociaux de grandes entreprises économiques, en plus d’espaces pour les enfants, précisant que la ville comprendra aussi un ensemble de lieux d’attraction diversifiés, des bureaux, des espaces de loisirs, des restaurants, des cafés, des clubs sportifs et un centre commercial.

L’exposition universelle « Expo Dubaï 2020 », qui s’est terminée fin mars dernier, a attiré plus de 24 millions de visiteurs en six mois et a abrité les pavillons de 192 pays.