La Ligne à Grande Vitesse (LGV) reliant Casablanca à Tanger, le projet du gazoduc Maroc-Nigéria et les investissements du groupe de l’OCP en Ethiopie et au Nigéria ont été cités comme des « success stories » en Afrique lors des travaux de la conférence inaugurale de « The Africa Road Builders » (Trophée Babacar NDIAYE 2019) qui se tiennent ce jeudi à Nairobi.

Le président du cabinet Inter Africa Capital Group, Mohamed H’midouch a ainsi mis avant, dans une présentation à cette occasion, ces trois grands projets qui s’inscrivent parfaitement, a-t-il assuré, dans la thématique choisie cette année pour le trophée Babacar Ndiaye, à savoir « La mobilité, l’intégration régionale et la prospérité économique de l’Afrique ».

La LGV qui a pour principaux impacts d’accélérer la connexion entre deux grandes métropoles du Royaume avec un gain considérable de temps (2h10 mn au lieu de 4h45 mn) et d’accroitre le nombre de passagers de 3 millions à plus de 6 millions par an, le projet du Gazoduc devant permettre la création d’un marché ouest-africain de gaz naturel et aux pays de la région d’accéder à ce combustible et de valoriser leurs réserves et les investissements du groupe de l’OCP en Ethiopie et au Nigeria, sont bel et bien des success stories qu’il incombe de mettre en avant, a souligné H’midouch.

H’midouch a aussi cité d’autres cas de projets réussis en Afrique et qui contribuent à l’intégration régionale et à la prospérité de l’Afrique, notamment des institutions financières panafricaines solides, à l’image de l’African Development Bank Group (AAA) et la Banque maghrébine d’investissement et de commerce extérieur (BMICE), ainsi que des structures panafricaines comme West Africa Power Pool, West Africa Monetary Zone ou alors la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), dont l’accord de création a été signé le 21 mars 2018 à Kigali, capitale du Rwanda.

La conférence inaugurale de « The Africa Road Builders marque » le lancement de la 4e édition de ce prestigieux événement dont le point final sera la remise du Trophée Babacar NDIAYE, prévue le 12 juin 2019, à l’occasion des Assemblées Annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD), à Malabo en Guinée Equatoriale.

The Africa Road Builders – Trophée Babacar NDIAYE est un forum international de discussions et de distinctions des acteurs de la route et des transports en Afrique.

Il se déroule chaque année, depuis 2016, à l’occasion des Assemblées annuelles de la BAD. L’objectif de ce forum est de contribuer à promouvoir des routes et des transports modernes et performants, ainsi qu’une plus grande mobilité pour le développement de l’Afrique. Cette conférence inaugurale s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc au Kenya, Mokhtar Ghambou.