Le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé mardi la démission de son gouvernement, au 13è jour d’une contestation populaire inédite au Liban réclamant le départ de l’ensemble de la classe politique.

Dans une allocution télévisée, Hariri a indiqué qu’il allait se rendre au palais présidentiel de Baabda pour présenter cette démission décidée « face à la volonté de nombreux Libanais qui sont descendus dans la rue pour réclamer le changement », appelant « tous les Libanais à privilégier l’intérêt du Liban, à protéger la paix civile et à prévenir toute détérioration de la situation économique ».

La démission de Hariri intervient alors que la situation s’était tendue ces derniers jours dans le pays. La colère avait éclaté au Liban suite à l’annonce d’une nouvelle taxe sur les appels via la messagerie WhatsApp, qui a été rapidement annulée mais sans pouvoir empêcher les manifestations de se généraliser dans tout le pays.

Hariri avait annoncé le 21 octobre un plan de réformes portant sur des mesures contre la corruption, un budget sans nouveaux impôts et un programme de privatisations pour lutter contre le dysfonctionnement des services publics et sur des aides en faveur des plus défavorisés.

L’actuel gouvernement est le troisième dirigé par M. Hariri à tomber, depuis son accession au pouvoir en 2009.