La compagnie israélienne Ratio Petroleum a annoncé la signature d’un accord de prospection pétrolière et gazière offshore avec l’Office national des hydrocarbures et des mines marocain. L’exploration portera sur le bloc « Dakhla Atlantique », qui s’étend sur une superficie de 106 000 kilomètres carrés et à une profondeur de 3 000 mètres.

L’accord donnera l’exclusivité des droits de recherche et d’exploration de gisements de gaz et de pétrole dans le bloc Dakhla Atlantique au groupe israélien.

L’État marocain toucherait – conformément à la loi – une redevance de 7% si du pétrole est découvert à plus de 200 mètres sous les eaux avec une production de plus de 500 000 tonnes. Il toucherait 3,5% pour une production de gaz naturel de plus de 500 000 mètres cubes.

Ratio Petroleum détient 15 % de Leviathan, plus grand champ d’exploration israélien. Le groupe est également présent dans deux autres bassins, en Guyane-Suriname et aux Philippines.

Cet accord d’exploration de potentiels gisements survient près d’un an après la reprise des relations entre Israël et le Maroc.