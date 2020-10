Le Raja de Casablanca s’est rapproché du titre en arrachant, mercredi soir, une précieuse victoire sur la pelouse de l’Olympique de Khouribga (2-1) qui quitte la Botola Pro D1, au terme de la 29è et avant-dernière journée du championnat national. Les verts n’ont pas tardé à dévoiler leurs intentions, concrétisant deux occasions en première période à la 24è et 37è minutes du jeu, par le biais d’Abdelilah Hafidi et d’Ayoub Nanah. A deux minutes de la pause, Adama Diom a réduit le score à la 43è pour le club de Khouribga qui perd ce duel décisif dans le maintien en première division.



Le dauphin, le Wydad de Casablanca, qui ne veut pas rendre ses armes, a maintenu ses chances dans la course au titre (56 unités) à la faveur de sa victoire face au Rapide Oued Zem (2-1) grâce aux buts d’Ayman El Hassouni (36è) et d’Ismail Haddad (90è). De son côté, la Renaissance de Berkane continue de croire à son rêve, en remportant son match face au Moghreb de Tétouan sur un large score de 4 buts à 1, confortant ainsi sa 3è place (54 unités) derrière les deux clubs casablancais. En bas du tableau, la course pour le maintien est aussi spectaculaire que celle au titre. Afin de s’éloigner de la zone rouge, le Youssoufia de Berrechid, a dû s’imposer chez les Mellalis (2-0) se hissant à la 13ème position avec un total de 33 points.



Au terme de son match nul face à l’Ittihad de Tanger (0-0), le Hassania d’Agadir se hisse, pour sa part, à la 8ème position (36 unités), tandis que l’IRT (14è) sauve sa saison en assurant son maintien au sein de l’élite avec un total de 32 unités. Au terme de l’avant-dernière journée, le suspense est à son comble dans la course au titre, tandis que de l’autre côté du tableau les dés sont déjà jetés avec une relégation de l’Olympique de Khouribga qui rejoint le Raja de Beni-Mellal en Botola Pro D2.