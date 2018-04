Infomédiaire Maroc – La 24ème édition du congrès international de la logistique (Eurolog 2018) se tiendra au Maroc, à Marrakech, du 9 au 11 mai 2018, sous l’égide du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau et en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc.

Pour rappel, ce prestigieux rendez-vous international des professionnels de la logistique et de la supply chain se tient annuellement dans un pays membre de l’association européenne de la logistique (ELA).

Et c’est la 1ère fois que l’Eurolog débarque dans un pays en dehors du continent européen. Plus de 400 participants marocains et internationaux, experts, opérateurs, institutionnels et invités d’honneur, dont d’importantes délégations africaines sont attendus.

A noter par ailleurs que cette manifestation connaitra également l’organisation de la cérémonie de remise des trophées de la 3ème édition des Moroccan Logistics Awards qui met à l’honneur et récompense l’excellence logistique au Maroc.

Rédaction Infomédiaire