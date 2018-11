Infomediaire Maroc – Sisal Group, acteur historique des jeux physiques et en ligne en Italie, a annoncé avoir remporté l’appel d’offres de la Société de Gestion de la Loterie Nationale (SGLN) pour l’exploitation des jeux, du réseau de distribution, du marketing et de la commercialisation des produits.

La concession prévoit la fourniture, l’installation et la maintenance d’un nouveau système de développement de jeux pour le compte de la Société de Gestion de la Loterie Nationale.

A compter du 1er janvier, 2019, Sisal Group aura en charge la gestion et le développement d’un portefeuille de jeux qui comprend des loteries, des jeux en ligne et des courses virtuelles.

‘‘À partir de janvier 2019, nous serons impliqué dans la gestion et le développement d’un portefeuille complet de jeux qui comprendra des jeux de loterie, des loteries instantanées, des courses virtuelles, des jeux en ligne et des machines de loteries interactives », a déclaré Marco Caccavale, directeur de la loterie au sein de Sisal Group. « Nous sommes heureux d’avoir remporté cet appel d’offres important et ambitieux. C’est avec une approche responsable et innovante que nous allons apporter notre contribution à la croissance de l’ensemble des communautés locales ainsi que de toutes les parties prenantes’’.

‘‘Nous avons été très fiers d’apprendre que nous avions remporté l’appel d’offres », a déclaré Emilio Petrone, directeur général de Sisal Group. « La pertinence de notre stratégie et notre capacité à lier innovation et compétences technologiques ont été récompensées et cela marque une nouvelle étape dans le développement de notre modèle de croissance durable et responsable’’.

