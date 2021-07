L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech est arrivée en tête des universités marocaines dans le classement du “Times Higher Education” de 2021.

Cet établissement d’enseignement supérieur a occupé la première position au niveau national et la 2ème position au niveau continental juste derrière l’université tunisienne de Sfax, classée meilleure université en Afrique, selon le “Times Higher Education World University Rankings”, qui fait ressortir également que l’UCA a été classée 41è meilleure université au niveau du monde arabe.

Six universités marocaines sont classées parmi les 100 premières universités du monde arabe : l’UCA (41è), l’Université Mohammed V de Rabat, l’Université Hassan II de Casablanca, l’Université Ibn Tofail de Kenitra, l’Université Sidi Mohammed ben Abdellah et l’Université Hassan 1er de Settat (101è).

Au niveau de la région arabe, les universités saoudiennes dominent le classement “Times Higher Education 2021”. Ainsi, l’université saoudienne du Roi Abdulaziz est arrivée première, suivie de l’université de Qatar, l’université des sciences et technologies du Roi Abdullah (KAUST-Arabie saoudite), l’université Prince Mohammad Bin Fahd (Arabie saoudite), l’Université du Roi Fahd du Pétrole et des Mines, l’université de Khalifa (Emirats arabes unis), l’université des Emirats arabes Unis (7è place), l’Université du Roi Saoud (8è place), l’université américaine de Beyrouth (Liban) et en 10è place le Zewail City of Science and Technology (Egypte).

“Times Higher Education World University Rankings” fournit depuis 2004 des données fiables sur les performances des universités aux étudiants et à leurs familles, aux universitaires, aux dirigeants universitaires, aux gouvernements et à l’industrie.

Ce classement couvre les trois principaux domaines d’activité universitaire : la recherche, l’impact et l’enseignement en mettant l’accent sur la mission de recherche.

C’est le seul classement universitaire mondial à juger les universités à forte intensité de recherche dans toutes leurs missions principales : enseignement (l’environnement d’apprentissage), recherche (volume, revenu et réputation), citations (influence de la recherche), revenus de l’industrie (transfert de connaissances) et perspectives internationales (personnel, étudiants et recherche).