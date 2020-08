L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguérir et l’Université de Coventry (Royaume-Uni) se sont associées pour développer une école des sciences infirmières “School of Nursing” au Maroc.







Les deux établissements d’enseignement supérieur ont ainsi signé un protocole d’accord (MOU) dans le but d’entamer une formation infirmière sur le campus de Benguérir en 2021, indique un communiqué de l’UM6P.







En raison de la pandémie mondiale de la Covid-19, la signature du protocole d’accord a été annoncée lors d’une cérémonie virtuelle tenue avec la participation notamment de M. Driss Ouaouicha, ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de Hicham El Habti, Secrétaire général de l”UM6P, ainsi que de responsables et diplomates britanniques. Selon la même source, cet accord permettra à l’UM6P de tirer profit de l’expertise de cette université anglaise, qui forme déjà plus de 1.000 infirmières par an et vient d’être élue par Health Education England (HEE) pour introduire un nouveau diplôme d’infirmier conçu de manière à permettre à davantage de personnes d’intégrer la profession.







Elle a également investi dans les soins infirmiers au Royaume-Uni en lançant un diplôme de fondation d’associé en soins infirmiers avec St Guy’s and St Thomas au centre de Londres.







L’université anglaise est prête à partager son expertise et ses compétences avec l’UM6P dans le cadre d’une collaboration qui vise à ouvrir la voie à la recherche conjointe, à la mobilité du personnel et des étudiants entre les deux parties, lit- on dans le communiqué.







Et la même source de poursuivre que ce cadre de coopération vise d’autres opportunités d’éducation transnationale, la progression vers les programmes d’études diplômantes de Coventry, une offre de cours de langue anglaise de base en septembre 2020, et l’éventuel développement ultérieur d’une faculté de médecine, de médecine dentaire ou de pharmacologie au Maroc.







Cette décision, ajoute la même source, fait partie des plans mondiaux de cette université britannique qui lui ont permis de lancer des pôles à l’étranger à Dubaï, Singapour et Bruxelles et une succursale au sein des universités Knowledge Hub dans la nouvelle capitale administrative égyptienne. Au Maroc, il s’agit de la deuxième collaboration de l’Université de Coventry, après l’accord conclu pour développer la formation des enseignants et d’autres programmes dans des domaines tels que les affaires, la science et la technologie à Casablanca.







“Nous sommes très actifs dans l’enseignement des sciences infirmières ici au Royaume-Uni et en tant qu’institution mondiale, avec une perspective mondiale, nous voulons élargir l’accès à une excellente éducation et partager les compétences et les connaissances de notre enseignement de référence TEF”, a déclaré à cette occasion, le professeur John Latham, CBE, vice-chancelier de l’Université de Coventry, cité dans le communiqué. “Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apporter et tirer des leçons de cette collaboration et j’attends avec impatience une relation réussie et durable entre notre groupe et l’Université Mohammed VI Polytechnique. Nous croyons que l’École des sciences infirmières ne sera que le début”, a-t-il ajouté.







De son côté, le Secrétaire Général de l’UM6P, a fait savoir : “Aujourd’hui, nous mettons les piliers d’une collaboration prometteuse et durable entre nos deux institutions. La relation entre le Maroc et la Grande-Bretagne est ancrée dans l’histoire”, émettant le voeu de voir “cette collaboration entre l’UM6P et l’Université de Coventry s’ajouter à cela et la rendre plus solide et durable”. “J’espère que cet accord sera le début d’une relation fructueuse qui inspire des partenariats similaires entre nos institutions universitaires et enrichit nos deux nations sur les plans culturel et économique”, a relevé pour sa part, le député Graham Stuart. Et de poursuivre que les infirmiers ont joué un rôle crucial dans la lutte contre la Covid-19, non seulement au Royaume-Uni où, nous avons mené la lutte contre la pandémie, mais aussi au Maroc et dans le monde entier, notant que “dans le cadre de notre vision globale au Royaume-Uni, nous sommes heureux de pouvoir partager nos connaissances et nos pratiques avec nos partenaires du monde entier”. Fondée par des entrepreneurs et des industriels sous le nom de Coventry School of Design en 1843, l’Université de Coventry est une institution dynamique et ouverte sur l’extérieur avec une tradition d’excellence en enseignement, de recherche percutante et de partenariats internationaux audacieux.







Cette université est particulièrement reconnue au niveau international pour son expertise en matière de santé, de consolidation de la paix et de gestion des catastrophes, et pour la formation de haut niveau dispensée, à l’échelle mondiale, à ses diplômés en ingénierie et en design- en particulier dans le domaine de l’automobile.