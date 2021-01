L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) s’associe au Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sandbox Innovation Fund pour lancer le programme “UM6P Explorer”, un programme d’accompagnement sur mesure de startups issues du milieu universitaire marocain.

Ce programme accompagne les acteurs du changement en mobilisant l’ensemble des ressources de l’écosystème UM6P pour leur donner accès à des formations, du mentorat et des opportunités de financement, indique un communiqué de cet établissement d’enseignement supérieur.

A travers une pédagogie axée sur le “Learning By Doing”, “Explorer” propose une démarche pratique, accessible et personnalisée, permettant d’accélérer le développement de la startup.

Les mentors du programme proviennent à la fois du MIT et de l’écosystème entrepreneurial marocain.

Outre l’accompagnement, certains entrepreneurs bénéficieront d’un financement pouvant aller jusqu’à 250.000 DH, visant à aider leur startup à développer un prototype et à trouver ses premiers clients.

Malgré les limitations sans précédent imposées par la Covid-19, “UM6P Explorer” a pu lancer une cohorte pilote à distance en mars 2020 financée par UM6P Ventures.

Le programme a pu engager 43 initiatives entrepreneuriales, dont 24 ont été reconduites pour la deuxième cohorte. Cette dernière a démarré en novembre 2020 et est composée de 95 projets entrepreneuriaux issus de l’UM6P, ainsi que d’autres universités et instituts de recherche marocains.

“UM6P Explorer a été co-construit avec le MIT Sandbox Innovation Fund, afin d’offrir à nos étudiants et chercheurs un accompagnement complet, de l’idéation à la mise sur le marché de leurs solutions”, a déclaré M. Adnane Alaoui Soulimani, responsable de programmes d’incubation de startups au sein de l’Université Mohammed VI Polytechnique, ajoutant que ce programme “s’inscrit dans la continuité de nos efforts visant à développer l’entrepreneuriat universitaire au Maroc en offrant l’opportunité aux étudiants et aux chercheurs de libérer leurs énergies et d’exprimer leur créativité”.

“Nous sommes ravis de nous associer à l’UM6P pour développer l’entrepreneuriat estudiantin au Maroc”, a affirmé de son côté Mme Jinane Abounadi, directrice exécutive du MIT Sandbox.

“La collaboration entre les deux institutions permettra aux étudiants et chercheurs d’acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour lancer des start-ups à succès en Afrique”, a-t-elle ajouté.

Lancé il y a plus de 4 ans, le programme MIT Sandbox offre un financement d’amorçage, du mentorat et des formations personnalisées visant à soutenir l’entrepreneuriat estudiantin au sein du MIT. Avec plus de 2.000 participants à ce jour, ce programme a permis le lancement d’un nombre important d’entreprises innovantes à fort impact.

A travers cette collaboration, l’Université Mohammed VI Polytechnique vise à adapter le modèle d’accompagnement du MIT Sandbox au contexte marocain et à développer une nouvelle génération d’entrepreneurs à partir des institutions de recherche et des universités nationales.