L’Union marocaine des festivals de cinéma (UMFC) a tenu, samedi à Rabat, sa session constitutive en présence de plusieurs directeurs de festivals cinématographiques au Maroc.

A cette occasion, l’Union a adopté à l’unanimité son statut et élu les membres de son bureau, après l’examen des points à l’ordre du jour, indique un communiqué des organisateurs.

Ainsi, Ben Younes Bahkani, directeur du festival cinématographique de Saidia, a été élu président de cette instance, tandis que Azzedine El Ouafi, président du festival de Cap Spartel de Tanger, et Fatima Nouali, présidente du Festival arabe de Casablanca, ont été élus respectivement aux postes de vice-président et de secrétaire général, selon la même source.

Le bureau de l’UMFC comprend également Rachid Cheikh, directeur du festival Ciné-ville de Fès (trésorier), Noureddine El Alaoui, directeur du festival international du court-métrage du Souss (Conseiller en charge des relations publiques) et Abdelghani Tahiri, directeur du Festival Tanjazoom (Conseiller en charge des médias et de la communication).

La création de l’Union marocaine des festivals de cinéma intervient pour permettre aux festivals cinématographiques de coordonner leurs actions et leurs relations avec les institutions en charge du secteur du cinéma au Maroc, souligne le communiqué.

Elle a pour objectifs de développer le cinéma national et d’améliorer la qualité des manifestations cinématographiques, tout en travaillant sur la coordination des efforts sur le plan de la gestion et de l’organisation avec les différentes parties prenantes du secteur, ajoute-t-on.

L’UMFC se veut aussi une « force de proposition » à même de participer au développement du secteur du cinéma au Maroc, à la fois sur le plan central et régional, “afin de convaincre les conseils, les élus et les différents acteurs à accompagner et à soutenir les festivals et les manifestations cinématographiques”, conclut le communiqué.