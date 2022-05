L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) a été classée leader national dans le classement international « THE impact 2022: Times Higher EducClassement THE Impact 2022ation Impact ».

Dans le cadre de l’engagement du Maroc en faveur de la mise en œuvre des 17 Objectifs de développement durable (ODD), l’UM5 a occupé la première place au niveau national sur sept objectifs, à savoir, « bonne santé et bien-être », « égalités entre les sexes », « inégalités réduites », »consommation et production responsables », « vie terrestre », »paix, justice et institutions efficaces » et « partenariats pour la réalisation des objectifs », indique un communiqué de la présidence de l’UM5.

Ainsi, huit universités marocaines sont présentes cette année dans ce classement international. L’UM5, aux côtés de deux autres universités du Pôle universitaire régional-Rabat-Salé-Kénitra, s’est classée au rang mondial « 601-800 ». Cette performance est le fruit de la stratégie Développement durable et RSU adoptée, d’une gouvernance adaptée et d’un professionnalisme exceptionnel, relève le communiqué.

A noter que les universités présentes dans ce classement ont fait le choix d’y participer et de saisir des données concernant les différents objectifs. Les données concernant les publications sont extraites de la base de données SCOPUS. Chaque université est alors classée selon le score de ses trois meilleurs objectifs en plus l’objectif n°17 « Partenariats pour la réalisation des objectifs », conclut l’ communiqué.