Quatre entreprises marocaines, LYDEC, Bank Al-Maghrib, Attijariwafa Bank et Al Omrane ont été primées à Rabat lors de la première édition de l’évènement « les ACTEurs de la lutte contre la corruption », organisé par l’entreprise ACTE International.

Organisé la veille de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, cet évènement a rassemblé de grands acteurs de la compliance et de la prévention de la corruption venus des quatre coins du monde ainsi que des entreprises marocaines particulièrement engagées dans cette cause.

Ainsi, le Laurier de la mobilisation des parties prenantes a été remis à LYDEC « pour l’implication des clients, fournisseurs, autorités délégantes et toutes leurs parties prenantes par une action d’écoute de ses parties prenantes dès l’engagement du projet de certification ISO37001. »

De même, le Laurier du devoir et mission a été remis à Bank Al-Maghrib pour « la dimension donnée à leur engagement, et la diffusion des exigences en matière de lutte anti-corruption dans l’ensemble de leur écosystème, et du pays ». Le Laurier de l’incarnation du leadership a été décerné, pour sa part, à Attijariwafa bank pour « l’implication permanente de son Président dans la construction, le déploiement et la mise en œuvre du système de management anti-corruption de la banque ». Quant au Laurier de l’ambition et du défi, il a été octroyé à AL OMRANE pour « le courage dans la mise en place d’un système de management anti-corruption dans le secteur de l’immobilier ». S’exprimant lors de la cérémonie de remise des « Lauriers de la prévention de la corruption », la fondatrice et directrice générale d’ACTE International, Anne Le Rolland, a assuré que le choix de la ville de Rabat s’est imposé comme lieu de rencontre entre les grands acteurs internationaux de la lutte contre la corruption, soulignant que le Maroc « fait preuve de détermination dans la lutte contre ce fléau qu’est la corruption, sur son territoire et au-delà ».

« Dans toute supply chain performante, il y a d’abord une chaîne humaine qui doit partager des valeurs », a noté Mme Le Rolland qui voit les exigences légales et réglementaires comme des opportunités pour renforcer l’engagement interne des collaborateurs au sein de l’entreprise, tout en contribuant à édifier un monde meilleur, ajoutant que malgré une forte mobilisation des gouvernements, la lutte contre fléau qu’est la corruption est un long processus qui nécessite de bâtir des dispositifs de prévention adaptés, durables et faciles à mettre en œuvre.

Fondé en 1995 par Anne Le Rolland, ACTE International est un cabinet d’audit, expertise, conseil et formation en commerce international qui met la compliance et la prévention de la corruption au cœur de ses domaines d’expertise. Opérant dans plus de 60 pays à travers un large réseau de partenaires, ACTE International aide les entreprises à optimiser et sécuriser leurs activités internationales en conformité avec les exigences légales et réglementaires, ainsi que leurs engagements en matière de développement durable.

En janvier 2016, est créée la filiale marocaine, base de son développement continental. Depuis 2021, ACTE International est la filiale de M&M France, un groupe de 300 collaborateurs.