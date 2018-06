Infomédiaire Maroc – La France et la Belgique ont annoncé, ce lundi à Paris, qu’elles œuvreront à la mise en place d’une « quadripartite ministérielle » associant les ministres de la Justice de leurs pays en plus de ceux de l’Espagne, et du Maroc en vue de permettre de matérialiser à haut niveau l’engagement de leurs gouvernements et leur solidarité dans la lutte contre le terrorisme islamiste.

Cette ‘‘quadripartite ministérielle’’ devrait permettre de ‘‘matérialiser à haut niveau l’engagement des Gouvernements et leur solidarité dans la lutte contre le terrorisme islamiste’’, lit-on dans une déclaration conjointe sur la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte antiterroriste, rendue publique à l’issue d’une rencontre entre le Premier ministre français Edouard Philippe et son homologue belge Charles Michel.

Les 2 pays ont également exprimé leur détermination d’agir auprès des partenaires pour que celle-ci puisse se tenir d’ici la fin de l’année », selon la déclaration.

