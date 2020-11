Mandarin Oriental Hotel Group a désigné Marcel Thoma, au poste de directeur général de Mandarin Oriental, Marrakech. Ce complexe de luxe qui vient de célébrer son cinquième anniversaire offre 54 villas et 9 suites. Sur une superficie de 20 hectares de jardins parfumés et d’oliviers, le resort est situé à seulement quelques minutes du centre-ville.

Marcel est ravi de prendre ses nouvelles fonctions au sein du resort du Groupe à Marrakech.

« Je suis très honoré de rejoindre le groupe légendaire d’hôtels Mandarin Oriental. Marrakech est l’une des destinations les plus dynamiques et culturellement séduisantes du continent africain. C’est passionnant de pouvoir proposer cette ville unique de classe mondiale à des voyageurs aussi sophistiqués et exigeants. »

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’hôtellerie, Marcel a commencé sa carrière en Suisse dans le boutique-hôtel de luxe Widder Hotel à Zurich, puis au Ritz-Carlton au Mexique et en Espagne. Il a ensuite occupé des postes de direction chez Rosewood Hotels & Resorts à New York et enfin The Upper House à Hong Kong. Parlant couramment plusieurs langues, Marcel aime aller à la rencontre de nouvelles personnes et répondre aux attentes de la clientèle de luxe.

« J’ai hâte de travailler avec l’équipe du Mandarin Oriental, Marrakech pour continuer à fournir le haut niveau de service personnalisé qui ravit nos clients, dépasse leurs attentes et leur donne de nombreuses autres raisons attrayantes de revenir à Marrakech et au Mandarin Oriental. »