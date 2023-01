La 33e édition du Marathon international de Marrakech (MIM) aura lieu le 29 janvier courant avec la participation de plus de 12.000 athlètes élites et amateurs, dont 3.000 étrangers provenant des quatre coins du monde, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Placée sous le haut patronage royal, l’édition 2023 connaitra la participation des plus grands athlètes marocains spécialisés dans cette épreuve, ont indiqué les organisateurs lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de cette manifestation sportive d’envergure internationale.

Initiée sous le signe « la protection des ressources hydriques et les problèmes de la sécheresse et de la pénurie d’eau », cette édition, qui vise à mettre en valeur les potentialités touristiques de la cité ocre, sera aussi marquée par l’organisation d’un semi-marathon ainsi qu’une course dédiée aux enfants âgés entre 5-12 ans.

Selon les organisateurs, l’édition 2023 intervient 06 mois après l’organisation de la 32è édition qui a marqué le retour en force de cette compétition internationale après un arrêt des activités sportives en raison de la pandémie de la Covid-19.

Dans une déclaration à la presse, Mohamed Knidiri, président de l’association le Grand Atlas, initiatrice de cette manifestation sportive, a indiqué que le Marathon figure parmi les plus importants rendez-vous sportifs au niveau international, de même qu’il est considéré le premier en Afrique compte tenu du nombre de participants.

Cette 33è édition connaitra la participation des meilleurs athlètes marocains de l’épreuve, dont Bilal Barhoum (02 h:11: 20) et Abdellah Tagharaft (02 : 11:44), a-t-il ajouté.

Cette édition verra la participation des stars de la discipline, dont certains détiennent des chronos de moins de 2h 6 minutes, tels que l’Ethiopien Bazu Worku Hayla (02: 05 : 25), a-t-il indiqué, relevant que les organisateurs s’attendent à la réalisation de grandes performances lors de cette édition dans les catégories Hommes et Dames.

Et de faire savoir que le vainqueur de cette édition empochera 100.000 DH, ajoutant que les organisateurs ont consacré d’importants prix pour les 15 premiers athlètes au classement final du marathon.

Organisé par l’association Le Grand Atlas en partenariat notamment avec le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, la Wilaya de la région Marrakech-Safi, la commune urbaine de Méchouar-Kasbah et le conseil préfectoral de Marrakech, ce marathon s’est érigé en une école de promotion et de lancement de grandes stars de cette discipline qui ont marqué la scène internationale, à l’instar de Abdelkader El Mouaziz qui a détenu le record du Marathon de Marrakech de 1999 à 2012 (2h 08min 15s) et remporté à deux reprises le Marathon de Londres (1999 et 2001) et celui de New York en 2000, Aderrahim Goumri qui détenait la meilleure performance marocaine (2h 05min 30s) de 2002 à 2009 et Jaouad Gharib, double champion du monde ayant réalisé 2h05min 27s à Londres en 2009 et tant d’autres performances.

Pour rappel, cet événement sportif a reçu le label lui permettant d’être qualifiant pour le championnat du Monde qui a eu lieu en août 2015 à Pékin, et a été qualifiant pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.