Bank Al-Maghrib (BAM) a organisé, lundi, un appel d’offres relatif à une opération structurelle d’achat de bons du Trésor sur le marché secondaire auprès des banques contreparties aux opérations de politique monétaire, conformément à la Décision de Monsieur le Wali No 80-W-20 et à la Lettre Circulaire No LC-BKAM-2020-8 relatives aux instruments de politique monétaire.

Cette opération a enregistré une demande globale de 200 millions de dirhams (MDH), totalement satisfaite par Bank Al-Maghrib, indique un communiqué de la Banque centrale.

La maturité moyenne des bons du Trésor achetés par BAM s’est établie à près de 6 mois et le taux de rendement moyen s’est élevé à 3,27%, précise la même source. Au terme de cet appel d’offres, l’encours global des opérations structurelles de Bank Al-Maghrib s’établit à 16,4 milliards de dirhams (MMDH).

Le prochain appel d’offres sera organisé le lundi 30 janvier 2023, conclut le communiqué.