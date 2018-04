Infomédiaire Maroc – Dorénavant, les managers, les marketeurs et les designers de produits et services peuvent suivre le programme de conseil et formation de l’Académie Design Thinkers d’Amsterdam qui vient de choisir la société ‘‘Creativity At Work’’ comme partenaire officiel au Maroc et l’Afrique francophone.

‘‘Ce partenariat permettra aux professionnels du Maroc et des pays de l’Afrique francophone, tous secteurs confondus, de découvrir cette approche de l’innovation et de son management qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive.

Le design thinking s’appuie beaucoup sur un processus de co-création et des cycles courts impliquant des retours de l’utilisateur final’’, déclare Abdallah Deguig, directeur général de Creativity At Work dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.

Rédaction Infomédiaire