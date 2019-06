La capitale française accueille, mardi prochain, une conférence de haut niveau sur ‘‘Le Maroc, une ambition d’émergence avec l’Afrique’’. La conférence, qui se tiendra au siège de la prestigieuse Société d’Encouragement pour l’industrie, réunira un panel de personnalités du Maroc, de France et de plusieurs pays africains.

Organisée par le Club Afrique de la Presse Parisienne (CAPP), la conférence sera l’occasion d’évoquer les améliorations macro-économiques engendrées par les réformes et initiatives de ces dernières années, et « comment cela place le Royaume sur la voie de l’émergence, voire d’une future co-émergence avec ses pays partenaires d’Afrique, de plus en plus nombreux », indique une note des organisateurs.