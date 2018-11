Infomédiaire Maroc – L’Association arabo-euro-méditerranéenne pour la coopération économique (EMA) et l’Association allemande de gestion des matériaux, des achats et de la logistique (BME) organisent, le 13 novembre à Berlin, le Forum économique germano-marocain.

Ce forum, organisé en partenariat avec l’Association Marocaine de la Communauté Achats (AMCA), l’Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de l’Automobile (AMICA) et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), sera axé principalement sur l’industrie, l’agro-industrie et la chimie, avec la participation d’une délégation de 50 personnalités, dont des hommes d’affaires et représentants du monde de l’entreprise et la politique des domaines susmentionnés.

Un communiqué de l’EMA souligne que le forum ne s’adresse pas seulement aux logisticiens, acheteurs et fournisseurs, mais aussi à tous ceux qui veulent s’informer davantage sur le Maroc comme site industriel dynamique ou qui cherchent à améliorer leurs réseaux existant au Royaume.

Le Maroc, ajoute-t-on de même source, est le pays arabo-africain le plus compétitif grâce à ses taux de croissance élevés et stables, une inflation faible et des coûts de main-d’œuvre très bas. Des travailleurs bien formés et la meilleure infrastructure en Afrique (The Global Competitiveness Report 2017/2018) en font un site attractif, précise le communiqué.

le programme de cette rencontre comprend quatre panels sur « le Maroc, un marché clé pour l’Afrique », « le site industriel marocain », « Maroc Vert : L’agro-industrie pour un développement économique durable » et « la Chimie comme facteur de succès ».

Rédaction Infomédiaire