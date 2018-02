Infomédiaire Maroc – Un Forum économique a réuni, ce jeudi à Ouagadougou, des hommes d’affaires et investisseurs de la région marocaine de l’Oriental avec leurs homologues burkinabè.

Ces assises auxquelles ont participé, outre les délégations d’hommes d’affaires et investisseurs des 2 pays, des parlementaires des 2 pays, ainsi que les ambassadeurs du Maroc à Ouagadougou et du Burkina Faso à Rabat, respectivement Farhat Bouazza et Zakalia Koté, étaient destinées à passer au peigne fin les moyens susceptibles de renforcer et booster les relations économiques entre le Royaume et le « Pays des Hommes intègres ».

IM