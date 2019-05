Le Forum économique Jordanie – Maroc, initialement programmé pour les 10 et 11 juin, a été reporté en raison de contraintes d’agenda. Il aura lieu les 22 et 23 septembre à Amman.

Organisé par la CGEM et le GPBM en collaboration avec la Jordanian Businessmen Association, la Jordan Chamber of Industry et l’Association of Banks in Jordan, ce forum fait suite à la visite de travail et d’amitié effectuée par le Roi Abdallah II au Maroc, les 27 et 28 mars dernier.

Il aura pour objectif de promouvoir davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays.