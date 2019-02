Infomédiaire Maroc – Les parlements marocain et nigérien ont signé, lundi, un accord de coopération en vue de consolider les relations bilatérales dans divers domaines et d’intensifier l’échange d’expertises entre les deux institutions.

Signé par le président de la Chambre des représentants Habib El Malki et le président de l’Assemblée nationale du Niger, Ousseini Tinni, au terme d’une entrevue à Rabat, l’accord prévoit une contribution de la Chambre à la modernisation des modes de travail de l’assemblée nationale nigérienne ainsi qu’une coordination accrue au sein des instances régionales et internationales.

Ces entretiens, qui se sont déroulés en présence de l’ambassadeur du Niger à Rabat, ont porté sur les moyens de hisser le niveau des relations entre les deux pays, particulièrement entre les deux institutions parlementaires, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

El Malki a souligné que les rapports entre Rabat et Niamey ont connu un saut qualitatif dans le sillage des visites effectuées par SM le Roi Mohammed VI dans le pays ouest-africain et les accords conclus dans les domaines commercial, culturel, judiciaire et religieux.

Le Maroc se range du côté du Niger face aux menaces et aux défis sécuritaires auxquels fait face la région, a-t-il rappelé, ajoutant que Rabat apporte son soutien aux efforts visant à préserver un climat de paix et de sécurité dans la zone du Sahel. « Le Maroc est soucieux de la sécurité et de la stabilité du Niger d’autant plus qu’il considère la sécurité de cette région comme partie intégrante de sa propre sécurité », a-t-il fait observer.

Le président de la Chambre des représentants a, dans ce contexte, passé en revue la stratégie intégrée initiée par le Royaume sous la conduite du Roi dans le domaine de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Le président de l’Assemblée nationale du Niger, en visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation parlementaire, s’est de son côté félicité de la qualité des relations bilatérales, affirmant que le Royaume reste « un pays ami et partenaire avec lequel nous partageons les mêmes valeurs et nous entretenons des relations séculaires ».

Il a à cette occasion exprimé sa gratitude au Maroc pour le soutien apporté au Niger dans le domaine religieux, en matière de formation des étudiants nigériens et de facilitation du transport aérien grâce au groupe Royal Air Maroc.

IM