L’Emir de l’Etat de Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a reçu, ce jeudi à Doha, le Conseiller du Roi Mohammed VI, Fouad Ali El Himma.

Cette audience, tenue en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, a été l’occasion de passer en revue les relations entre les deux pays frères, ainsi que les principaux développements sur les scènes régionale et internationale”, indique l’agence de presse qatarie (QNA).

Au début de l’audience, El Himma a transmis à l’Emir du Qatar “les salutations de son Frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Ses vœux de santé et de bonheur à Son Altesse et de davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari”.

De son côté, L’Emir a chargé El Himma de ‘‘transmettre à Son frère Sa Majesté le Roi ses vœux de santé et de succès, et au peuple marocain frère de davantage de progrès et de prospérité’’.

A cette occasion, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a exprimé ses “remerciements pour la décision de son Frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI de mobiliser toutes les ressources et les expertises du Royaume du Maroc pour contribuer à l’organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar”