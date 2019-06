Le Roi Mohammed VI a fermement condamné les attaques terroristes ignobles qui ont visé les forces de sécurité au centre du Tunis faisant un certain nombre de victimes parmi les civils.

Dans un message adressé au Président de la République de Tunisie, Béji Caïd Essebsi, le Souverain exprime, en son nom et en celui du peuple marocain, sa ferme condamnation de cet acte criminel lâche, faisant part de son entière solidarité avec la Tunisie soeur et du soutien permanent aux côtés de ce pays dans la lutte contre le fléau du terrorisme abject, ainsi que de Son appui constant à tous les efforts visant à préserver sa sécurité et sa stabilité.

Le Roi exprime au Président Caïd Essebsi, et à travers lui aux familles éplorées, ses vives condoléances et sa compassion et Ses sincères sentiments de solidarité et de sympathie au chef de l’Etat Tunisien, implorant le Tout-Puissant d’accorder prompt rétablissement aux blessés.