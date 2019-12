La compagnie aérienne Turkish Airlines passera en décembre à un vol quotidien entre Istanbul et Marrakech, une de ses deux destinations au Maroc. Inaugurée le 27 mars dernier, la liaison de la compagnie nationale turque entre sa base à Istanbul-Atatürk et l’aéroport de Marrakech-Menara passera selon son site de cinq à sept vols par semaine à partir du 16 décembre 2019, avec des rotations supplémentaires le mardi et le jeudi en Boeing 737-800 ou 737-900ER biclasses.

Les départs seront alors programmés tous les jours à 10h40 pour arriver à 14h10, les vols retour décollant du Maroc à 15h05 pour se poser à 22h10. Turkish Airlines reste sans concurrence sur cette route, alors que sur celle reliant Istanbul à Casablanca elle fait face à Royal Air Maroc et aux low cost Air Arabia Maroc et Pegasus Airlines.

La compagnie de Star Alliance ne commente pas cette augmentation de fréquence. Pour rappel, elle avait prévu d’y déployer des 737 MAX 8 puis des MAX 9, en ayant reçu respectivement onze et un avant que les monocouloirs remotorisés soient cloués au sol en mars dernier