Jean-Paul Servais a été élu nouveau président du Conseil d’administration l’Organisation internationale des Commissions de valeurs (OICV-IOSCO), lors de la 47ème réunion annuelle de l’Organisation, tenue du 17 au 19 octobre 2022 à Marrakech.

Président de l’Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA), M. Servais, qui succède à Ashley Alder, a exercé de nombreuses fonctions au sein de l’OICV‑IOSCO, dont celle de Vice-président de depuis 2016, a annoncé l’Organisation dans un communiqué.

Il a également été président, au nom de l’OICV‑IOSCO, de l’IFRS Foundation Monitoring Board, qui supervise les travaux sur les rapports de durabilité menés par le Conseil international des normes de durabilité (ISSB), et co-président du Monitoring Group consacré au domaine de l’audit.

« Jean-Paul apporte une riche expérience internationale à ce poste, ayant été président de divers comités de l’OICV et occupé des postes de premier plan au niveau européen et international. Le chemin à parcourir s’annonce difficile compte tenu du contexte géopolitique et économique actuel. Mais avec le soutien des membres de l’OICV et ses années d’expérience, Jean-Paul est bien placé pour aider l’OICV à relever les défis qui l’attendent », a déclaré M. Alder, cité dans le communiqué.

Pour sa part, M. Servais s’est dit ravi « d’assumer le rôle de président de l’OICV en cette période difficile mais passionnante pour les marchés financiers mondiaux. En tant que vice-président du conseil d’administration et président du comité régional européen, je suis étroitement impliqué dans les travaux de l’OICV depuis de nombreuses années ».

« C’est donc un honneur et un plaisir de poursuivre ce travail dans mon nouveau rôle de président du conseil. L’OICV joue un rôle de plus en plus important pour assurer le bon fonctionnement des marchés de capitaux d’aujourd’hui et protéger les investisseurs, et j’ai hâte de poursuivre l’héritage d’Ashley après ses six années fructueuses à la tête de l’OICV », a-t-il dit. Etablie à Madrid, l’OICV est l’organisme international qui rassemble les autorités mondiales de réglementation des valeurs mobilières et est reconnu comme l’organisme mondial de normalisation pour le secteur des valeurs mobilières.

Fondée en 1974 en tant qu’organisation panaméricaine, l’OICV est ouverte depuis 1983 aux membres de tous les continents. Elle compte quelque 230 membres représentant plus de 130 juridictions.