Le Bureau Communal d’Hygiène (BCH) de Marrakech a lancé, samedi dernier, une opération de désinfection et de stérilisation des différents espaces et services administratifs au niveau de la cité ocre et ce, dans le cadre des mesures de prévention de la propagation du coronavirus.

Cette action s’inscrit dans le cadre des mesures préventives et proactives visant la lutte contre cette pandémie, afin d’assurer la protection des fonctionnaires de la Commune de Marrakech, des visiteurs des différents services administratifs et de la population en général, explique la Commune dans un communiqué.

Ainsi, grâce aux interventions d’une équipe spécialisée dudit Bureau, menée en coordination avec le Comité de veille et des différents services de la wilaya de la région, la Commune de Marrakech a procédé à la désinfection de l’espace du palais municipal et de l’annexe du siège de la Commune, situé au niveau de l’avenue Mohammed VI, ainsi que des différents locaux et services administratifs communaux.

Cette opération a concerné également les sièges des arrondissements et de leurs annexes administratives, ainsi que plusieurs marchés urbains communaux, outre les places publiques telles que la Place de Jamaa El Fna.

L’équipe du BCH a, en outre, procédé à la désinfection des taxis au niveau de tous leurs points d’arrêts et stations, sachant que cette opération va être poursuivie dans le cadre des mesures de prévention et de précaution.

Cette action devra se poursuivre jusqu’à vendredi prochain pour englober les districts de police, les tribunaux, les gares routière et ferroviaire, les stations de bus, les mosquées et les administrations publiques.

Et la même source de préciser que la direction générale des services, aux côtés du BCH et des différents divisions et services communaux, restera à la disposition de la population en matière de communication, de conseils et de coopération en vue d’exécuter et de mettre en œuvre les mesures préventives fixées dans ce cadre, et d’aplanir et transcender les obstacles qui peuvent survenir à cette occasion.