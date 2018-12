Infomédiaire Maroc – Les Nations Unies ont pris possession, dimanche, du site devant abriter la Conférence intergouvernementale sur la migration, les 10 et 11 décembre à Bab Ighli à Marrakech.

Une cérémonie a été organisée à cette occasion, en présence notamment de l’Ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, de la Représentante Spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les Migrations internationales, Louise Arbour, de responsables onusiens et marocains, d’élus locaux, de personnalités civiles et militaires et de représentants des médias nationaux et étrangers.

Cette cérémonie de remise du site par Hilale à Arbour, qui assure le secrétariat général de la Conférence, a été également marquée par la levée des drapeaux marocain et onusien.

Dans un mot à cette occasion, Hilale a déclaré qu’il s’agit d' »un moment historique aussi bien pour la ville de Marrakech que pour l’ONU pour deux raisons: d’abord parce qu’il s’agit de la première fois qu’une conférence onusienne internationale se tient sur la question migratoire, et ensuite car le document de Marrakech constitue le premier du genre dans l’histoire de l’ONU qui s’intéresse aux droits des migrants et à leur protection ».

« Marrakech, la ville séculaire, historique et carrefour des civilisations, connue pour l’accueil chaleureux et la coexistence pacifique, donnera son nom à ce document qu’est le Pacte mondial sur les migrations », a-t-il dit.

Ce sera « un moment historique » non seulement pour la cité ocre mais aussi pour le Royaume pour contribuer à la défense de la question des migrants et mettre en relief le rôle avant-gardiste joué par le Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, dans toutes les questions internationales, notamment celles des droits de l’Homme et des migrants aussi bien en Afrique qu’à l’échelle internationale, a souligné Hilale.

De son côté, Arbour a exprimé « toute la joie et la fierté de participer à cette cérémonie qui représente à la fois la fin d’un effort colossal et le début d’une grande aventure ».

Elle a aussi tenu à « remercier très profondément le Royaume du Maroc tout d’abord pour avoir fait la proposition d’être le pays hôte de cette grande conférence intergouvernementale de haut niveau, la plus importante, cette année, pour les Nations Unies », ajoutant qu’il s’agit d' »un enjeu qui nous interpelle tous de façon globale et qui sera marqué pendant des décennies par cet événement à Marrakech ».

Arbour a, en outre, fait part de sa gratitude au Royaume et à « tous ceux et celles qui ont travaillé pour concevoir et mettre sur pied ce site ».

« J’ai visité ce site à trois reprises avant la fin des travaux. Nous sommes ce matin témoin de la magie qui s’est opérée sur la base d’une excellente collaboration entre nos équipes respectives », s’est-elle félicitée.

« C’est donc avec beaucoup de fierté que les Nations Unies prennent aujourd’hui possession de ce site », a-t-elle conclu, en souhaitant plein succès aux travaux de cet important rendez-vous mondial.