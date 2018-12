Infomédiaire Maroc – La compagnie aérienne Air Europa passera l’été prochain à un vol par jour entre Madrid et Marrakech, en plus d’ouvrir une nouvelle liaison vers Casablanca.

La compagnie privée espagnole a indiqué dans son blog qu’elle augmentera progressivement à partir du printemps les fréquences sur la ligne entre sa base à Madrid-Barajas Adolfo Suarez et l’aéroport de Marrakech-Menara, pour offrir un vol quotidien durant l’été. Les deux rotations hebdomadaires actuelles (jeudi et dimanche) deviendront quatre le 1er avril 2019 (lundi, jeudi, vendredi et dimanche), puis sept à compter du 1er juin, opérés en Boeing 737-800 pouvant accueillir 8 passagers en classe Affaires et 174 en Economie selon son communiqué.

Air Europa est en concurrence avec Iberia et Ryanair sur cette route inaugurée en décembre 2017. Avec cette augmentation des fréquences, la compagnie de l’alliance SkyTeam mettra à la disposition des passagers en 2019 plus de 93.500 sièges, soit 190% de plus que ceux proposés cette année.

Et toujours au Maroc, Air Europa lancera à partir du 2 juin 2019 jusqu’à 5 vols par semaine entre sa base et l’aéroport de Casablanca-Mohammed V, opérés par sa filiale régionale Air Europa Express en Embraer 195 pouvant accueillir 12 passagers en classe Affaires et 108 en Economie.

Rédaction Infomédiaire