Yves Saint Laurent Beauté a inauguré récemment l’incroyable jardin de l’Ourika, à Marrakech, après quatre ans de travaux et l’aide de paysagistes, d’experts scientifiques et agronomiques pour concevoir ce lieu où se dressent des milliers de roses, citronniers, iris… Soit, un parterre de 40 espèces botaniques regroupées en un seul et même lieu, pour le plaisir des yeux et de l’odorat.

Et au-delà d’un espace innovant entièrement dédié à la recherche botanique, Yves Saint Laurent Beauté a choisi de soutenir le savoir-faire ancestral et artisanal des Marocaines en développant un programme social qui promeut les compétences des femmes de la région et l’amélioration de leur niveau de vie.

Dans cette dynamique socialement responsable, la marque a initié la création d’une coopérative de 32 femmes pour s’occuper de chaque plante.