Le Conseil des Agences de Presse Mondiale (NACO) a tenu, ce jeudi à Marrakech, une réunion de ses membres, dans le cadre de la préparation du 7ème Congrès Mondial des Agences de Presse (NAWC) qui sera organisée par l’Agence Marocaine de Presse (MAP), fin novembre 2022 dans la cité ocre.

Cette réunion, présidée par le Directeur Général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, a pour objectifs d’examiner les principaux points relatifs à l’organisation de cet événement d’envergure internationale, le premier du genre en Afrique, et de décider du slogan “L’avenir des agences de presse en période de post-pandémie” (The Future of News Agencies in Post-Pandemic Word).

L’objet de cette réunion est de préparer un certain nombre d’éléments (accueil, logistique, hospitalité…) et de thématiques relatifs à ce Congrès mondial avec tous les sujets qui intéressent l’avenir des agences de presse après la pandémie, a expliqué Hachimi Idrissi dans une déclaration à la chaîne M24, ajoutant que la 7ème édition du Congrès Mondial des Agences de Presse “va dessiner l’avenir des agences mondiales de presse”.

“Il est sûr que la pandémie a eu un impact profond sur la philosophie, la démarche et le travail des agences mondiales de presse, et nous sortons avec un certain nombre de conclusions qui engagent l’avenir, notamment la digitalisation et la globalisation des agences de presse”, a-t-il dit.

Après avoir souligné que l’évolution du marché a obligé les agences de presse à devenir des médias globaux, Hachimi Idrissi a fait savoir qu’une agence de presse est aujourd’hui un outil mutli-supports, multi-vecteurs et multi-segments.

“C’est le seul moyen aujourd’hui de faire face à l’évolution du marché du système d’information et d’être proche de ses nouveaux clients/adhérents qui demandent une gamme de produits très vaste, au-delà de la dépêche classique”, a-t-il relevé.

Pour sa part, Clive Marshall, directeur de l’agence britannique PA-Media Group et président du Conseil mondial des Agences de presse, a souligné que la prochaine édition du Congrès mondial des agences de presse connaitra la participation de plus de 200 personnalités mondiales, dont les directeurs des agences de presse, ainsi que des experts internationaux dans le secteur des médias.

Elle sera l’occasion de débattre de la conjoncture des agences de presse et de leur développement, notamment les défis auxquels font face les agences de presse durant la période post-pandémie, a-t-il ajouté.

De son côté, Kiril Valchev, PDG de l’agence de presse bulgare (BTA), président en exercice du Congrès mondial des agences de presse, a souligné que le congrès de Marrakech sera l’occasion de débattre de l’avenir des agences de presse dans le monde après la pandémie, ainsi que de plusieurs autres questions, notamment les fake news, les médias entre opinions et faits, les médias entre les besoins du marché et le droit à l’information…

“Nous sommes ravis de participer aux travaux préparatoires d’une réunion phare dans l’histoire des agences mondiales de presse, désormais appelées à changer leur business-modèle”, a relevé Valchev.

Mikhail Gusman, de l’agence russe TASS et Vice-président du Congrès mondial des agences de presse, s’est félicité du choix de la MAP pour accueillir cette messe mondiale des agences de presse, marque de confiance des membres du Conseil des agences de presse dans la capacité du Maroc à réussir l’organisation d’événements d’envergure planétaire.

Et de rappeler qu’une deuxième réunion des membres du NACO est prévue pour janvier 2022 à Londres.

Le Maroc a été choisi pour accueillir la 7éme édition du Congrès mondial des agences de presse en 2022, lors d’une réunion des membres du Conseil des Agences de Presse Mondiale (NACO), rappelle-t-on, tenue à Londres en décembre 2019.

Les six éditions précédentes ont eu lieu en Russie (2004), en Espagne (2007), en Argentine (2009), en Arabie Saoudite (2012), en Azerbaïdjan (2015) et en Bulgarie (2019).