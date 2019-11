Le chiffre d’affaires consolidé de Marsa Maroc s’est établi, au 30 septembre 2019, à 2,176 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 7% par rapport à celui réalisé à fin septembre 2018.

Les investissements engagés par la Sodep S.A à cette date se sont élevés à 408 millions de dirhams (MDH), indique le leader national de l’exploitation portuaire dans une communication financière, précisant que ce montant concerne principalement l’apport en capital dans la filiale de Tanger Alliance (282 MDH) ainsi que divers équipements d’exploitation au port de Casablanca.

Au niveau des indicateurs d’activité, le trafic global traité au 30 septembre 2019, par Marsa Maroc et ses filiales, s’est établi à 28,3 MT en hausse de 3% par rapport à la même période en 2018.

Ce niveau d’activité résulte principalement de l’augmentation de trafic conteneurisé de 10% par rapport à 2018 et du trafic de vrac et divers de 1,3%, porté essentiellement par le traitement exceptionnel du charbon destiné à la nouvelle centrale électrique de Safi, relève la même source, qui note que cette performance a été atténuée par le recul du trafic des engrais et du clinker