Dans la continuité du partenariat fructueux initié lors de la COP22 à Marrakech et qui a donné naissance au développement d’un projet pilote de batteries à flux au vanadium, sur la plateforme MASEN R&D, à Ouarzazate, Mustapha Bakkoury, PDG de MASEN, et Li Yong, Directeur Général de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), ont signé ce 5 novembre 2019 un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération entre les deux organisations, en marge de la 18ème assemblée générale de l’ONUDI organisée à Abu Dhabi. Cette nouvelle signature permettra de renforcer les relations entre les deux institutions, notamment à travers le développement de technologies avancées d’énergies renouvelables pour les pays en développement, et particulièrement les pays africain.