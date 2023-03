Pour accompagner les déplacements des supporters du match amical entre les Lions de l’Atlas et l’équipe nationale du Brésil prévu à Tanger, l’ONCF adopte un plan de transport spécial pour la journée du 25 mars et la nuit du 25 au 26 mars.

Ce plan comporte le renforcement de l’offre des trains par :

– L’augmentation de la capacité des places offertes pour les trains réguliers, au départ des villes de Casablanca, Rabat et Kenitra vers Tanger durant toute la journée du Samedi 25 Mars 2023,

– La programmation d’un train spécial la nuit du samedi 25 au dimanche 26 Mars 2023 afin de transporter les supporters au départ de la gare de Tanger à 01H30.

Pour plus d’informations sur la grille des horaires des trains réguliers et spéciaux, l’ONCF invite sa clientèle à consulter le site web www.oncf-voyages.ma et à anticiper l’achat des billets tout en profitant du tarif groupes à partir de 3 personnes offrant une réduction allant jusqu’à 25%.

Les clients sont également invités à consulter les pages officielles sur les réseaux sociaux, ou de contacter le Centre de Relation Client au 2255 ou via le Chatbot M’ONCF au 0667652255