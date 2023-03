Dans le cadre de la généralisation de la couverture médicale et sociale au profit des TYNS et bénéficiaires du RAMED, la CNSS se trouve aujourd’hui face à une épineuse équation: que faire des agences une fois la digitalisation des démarches totalement bouclée?

A la base, parmi les principaux défis opérationnels de la Caisse, figurait celui de réduire les flux dans les agences pour le traitement des dossiers clients. Le déploiement dès cette année de la feuille de toute digitale de l’institution trouve sa racine dans cet état de fait. Ladite feuille de route s’appuie sur la dématérialisation totale des processus de l’AMO et la digitalisation des processus et repenser l’agence CNSS.

Partant de là, la Caisse nationale de sécurité sociale a entamé la réflexion sur ce volet relatif au réseau d’agences. Une étude sera réalisée dans ce sens afin de définir le nouveau modèle d’agence CNSS et en établir la feuille de route de déploiement, de même que se donner de la visibilité sur les pistes à emprunter pour déployer des agences 2.0.

D’après les données relatives à ce projet, dont Infomédiaire a pris connaissance, le nouveau modèle d’agence est appelé à répondre à une série d’enjeux. Parmi eux, celui de raccourcir le délai de traitement des requêtes, de proposer des procédures administratives efficaces et une organisation optimale, de définir une taille optimale du réseau CNSS et des agences (effectif nécessaire) et de garantir une prise en charge rapide et sécurisée.

Il à souligner que les agences CNSS concernées par cette réflexion sont celles dites de 1ère et de 2e catégorie.