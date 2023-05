Quelque 270 suspects, dont 53 mineurs, ont été arrêtés, suite aux actes de vandalisme ayant précédé le match TAS Casablanca contre le CODM de Meknès, joué mardi au stade Larbi Zaouli à Casablanca, a annoncé mercredi la préfecture de police de Casablanca.

Les forces de maintien de l’ordre avaient lancé des opérations régulières d’envergure pour faire face aux actes de vandalisme commis par des supporters du CODM qui ont tenté de forcer l’entrée du stade, malgré la décision de faire jouer le match sans public.

Les suspects, dont certains aux antécédents judiciaires, ont délibérément endommagé des biens publics et privés, commis des actes de violence à l’encontre d’éléments des forces de l’ordre à l’aide d’outils tranchants et menacé la sécurité des citoyens et de leurs biens, ce qui a causé des dégâts matériels à 21 véhicules et voitures, dont un bus de transport urbain et un camion de police, relate la même source dans un communiqué, relevant que des vitrines d’entreprises privées ont été saccagées et 40 employés publics blessés à divers degrés de gravité, dont 12 éléments des Forces auxiliaires et 28 policiers.

Ces opérations de sécurité ont également permis la saisie des armes blanches et des outils tranchants qui étaient en possession de certains individus interpellés et soupçonnés d’être utilisés pour commettre des actes de vandalisme, selon le communiqué.

Les suspects majeurs ont été placés en garde à vue et les mineurs sous surveillance, pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent, afin de déterminer les actes délictueux imputés aux personnes arrêtées. Les investigations et enquêtes de terrain se poursuivent en vue d’interpeller l’ensemble des personnes impliquées dans ces actes criminels, conclut la même source.