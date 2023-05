La Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès accueille le 2ème congrès international de psychiatrie dynamique, les 5 et 6 mai 2023.

La psychiatrie, la psychanalyse, la philosophie, la sociologie et l’anthropologie… Cinq branches scientifiques se donnent rendez-vous, les 5 et 6 mai 2023 à Fès, pour débattre chacun selon son angle de vue de la violence et de l’agressivité dans nos sociétés modernes et particulièrement au Maroc.

Ce thème sera ainsi au centre des débats programmés, lors du 2ème Congrès international de psychiatrie dynamique qui se tiendra au sein de la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.

Cette session est à l’initiative de la Société marocaine de psychiatrie dynamique, en collaboration avec la Faculté de médecine de Fès et avec le soutien de l’Association mondiale de psychiatrie dynamique (WADP), la Fédération internationale de psychiatrie (ALFAPSY), la Fédération internationale de psychothérapie (IFP) et la Section Psychanalyse de l’Association mondiale de psychiatrie (WPA).

Pour le Dr Hachem Tyal, président de la Société marocaine de psychiatrie dynamique, la violence est un concept auquel la psychanalyse s’est hélas peu intéressée. Et avec la recrudescence de la violence sous ses différentes formes, il est impératif de s’interroger sur tous les aspects humains qui interfèrent dans la genèse d’un acte de violence, d’autant plus qu’aucun dictionnaire de référence à la psychanalyse n’y consacre un article à part entière.

Soulignons que cette rencontre internationale sera inaugurée par une conférence sous le thème: « Violence et religions », qui sera donnée par le grand poète arabe Adonis, indique Dr Tyal.

La conférence de Fès sera une continuité des idées développées dans le livre d’entretiens d’Adonis avec Houria Abdelouahed, où il est question de prolonger la réflexion d’Adonis sur les thèmes abordés dans ses poèmes, la religion, la radicalisation, les attentats, l’échec du printemps arabe, la femme et la féminité.….les violences attribuées aux religions.

Il faut rappeler que Houria Abdelouahed est professeure des universités (Université Sorbonne Paris Nord), psychanalyste et traductrice, est notamment l’autrice de « Figures du féminin en Islam » (PUF, 2012), « Les Femmes du prophète » (Seuil, 2016).

Pour Dr Hachem Tyal, la psychanalyse a introduit le terme de violence dans trois textes freudiens : « Malaise dans la civilisation », « Pourquoi la guerre ? » et « L’homme Moïse et la religion monothéiste ».

La 2ème rencontre internationale de psychiatrie dynamique relancera ainsi de véritables débats sur les notions de violence et d’agressivité et surtout d’interroger cette problématique, à partir de la clinique ( la vision médicale) et essayer d’en tirer les éclairages possibles sur son rapport au lien social, insiste Dr Tyal.